Claus Klebers Nachtgebet*

—

Morgen fällt der Russe ein!

Bricht Gesetze und Gebein,

schießt die Katzen mausetot,

frißt dazu ein Russischbrot.

—Herr, bewahr uns vor dem Russ‘

—und vor Putins Genius!

Morgen fällt der Russe ein!

Führt sich auf als wie ein Schwein,

schielt den Jungfern untern Rock,

tanzt dazu den Kasatschok.

—Gott, behüt uns vor dem Russ‘

—und vor seinem Bruderkuß!

Morgen fällt der Russe ein!

Hackt Computer kurz und klein,

führt die Hypercyberschlacht,

liket sich selbst voll Niedertracht.

—Herr, nimm bitte weg vom Russ‘

—Al- und go- und rith- und -mus!

Morgen fällt der Russe ein!

Dann wird alles russisch sein,

schon zum Frühstück gibt es Borschtsch,

unsre Freiheit ist im Orschtsch.

—Laß mich, Gott, niemals erlahmen

—im Stuß vom Russ‘ – spasibo, amen!

_____________

* Am 4. April 2019 moderierte Claus Kleber das „heute journal“ mit diesen Sätzen an: „Guten Abend. Zu Wasser und zu Luft sind heute nacht amerikanische, deutsche und andere europäische Verbündete unterwegs nach Estland, um die russischen Verbände zurückzuschlagen, die sich dort wie vor einigen Jahren auf der Krim festgesetzt haben. – Keine Sorge. Das ist nicht so. Das ist nur eine Vision. Aber eine realistische.“

—

Photo (Ausschnitt): „St.Oswald – Hochaltar.

St.Oswald im Gebet vor der Schlacht 2“,

by Wolfgang Sauber [CC BY-SA 3.0],

via Wikimedia commons

—